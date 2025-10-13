Un anno di studio, un investimento di alcune migliaia di euro e il contributo di tutta una famiglia. Il risultato è un’ apparecchiatura mobile che permetterà di rendere alla portata di un numero di addetti alla sicurezza sensibilmente maggiore rispetto all’attuale la possibilità di addestrarsi nella ricerca di persone rimaste sepolte sotto la neve. Lo ha ideato – ed è in attesa di brevetto – Luca Crecchi, istruttore di sci escursionismo della sezione spezzina del Cai. "Ho progettato e realizzato un apparato trasportabile per le esercitazioni nella ricerca dei travolti da valanga, utilizzabile sia da esperti che neofiti nell’ambiente innevato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza sulla neve. Un nuovo dispositivo per l’addestramento dei soccorritori