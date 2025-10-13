Emergenza maltempo nel triangolo lariano | finanziato uno studio per ridurre il rischio idrogeologico

Como, 13 ottobre 2025 – Uno studio multidisciplinare urgente sul versante che si affaccia sulla sponda orientale del Lago di Como, duramente colpito dal maltempo che si è abbattuto sul Comasco tra il 22 e 26 settembre scorso, con l'obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico. Un progetto che scaturisce dall'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comunità Montana Triangolo Lariano, approvato dalla Giunta regionale. Per sostenere l'attività, Regione Lombardia ha stanziato 90mila euro, pari alla metà del costo complessivo, con risorse correnti 2025, che saranno erogate alla sottoscrizione dell'accordo per garantire l'immediato avvio delle analisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza maltempo nel triangolo lariano: finanziato uno studio per ridurre il rischio idrogeologico

