“La gentilezza è la catena d’oro con la quale la società viene tenuta insieme”, scriveva Goethe. Viviamo in un tempo che corre, che pretende risposte immediate, che spesso alza la voce. Ciò che fino a pochi decenni fa era naturale – un saluto per strada, uno sguardo, un gesto d’aiuto – oggi sembra quasi un atto rivoluzionario. La fretta, la competizione, i social network hanno reso più fragile il tessuto delle relazioni, più impazienti le parole, più distratti i gesti. Eppure proprio oggi, in questa società dell’urgenza e dell’iperconnessione, la gentilezza è forse la più rivoluzionaria delle scelte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Elogio della gentilezza ai tempi dell’urgenza. La riflessione di Liuzzo