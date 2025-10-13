Elly Schlein | Niente era scontato I toscani hanno premiato la bontà della nostra coalizione

Firenze, 13 ottobre 2025 – Tra le prime a congratularsi con Eugenio Giani c’è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivata a Firenze per festeggiare la vittoria del neo eletto governatore. E’ stata l’occasione per fare il punto sul campo largo: “Quando sono diventata segretaria il centrosinistra era rotto, oggi abbiamo una coalizione che è la stessa in sette regioni. A volte si vince, a volte si perde, ma continueremo a consolidarla perchè questa è la strada”. La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente della Regione Toscana e il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi, nel corso di una conferenza stampa sulle Regionali nel comitato elettorale, Firenze, 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

