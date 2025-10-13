Elly Schlein | Niente era scontato I toscani hanno premiato la bontà della nostra coalizione
Firenze, 13 ottobre 2025 – Tra le prime a congratularsi con Eugenio Giani c’è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivata a Firenze per festeggiare la vittoria del neo eletto governatore. E’ stata l’occasione per fare il punto sul campo largo: “Quando sono diventata segretaria il centrosinistra era rotto, oggi abbiamo una coalizione che è la stessa in sette regioni. A volte si vince, a volte si perde, ma continueremo a consolidarla perchè questa è la strada”. La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente della Regione Toscana e il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi, nel corso di una conferenza stampa sulle Regionali nel comitato elettorale, Firenze, 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elly - schlein
Elly Schlein ha un potere contrattuale molto ridotto
FdI ridicolizza Elly Schlein: "Rientro dalle ferie difficile?"
FdI smaschera Elly Schlein: "Posa il megafono. Per un voto in più..."
Giorgia #Meloni è stata invitata a partecipare alla cerimonia della pace di #Gaza. Elly #Schlein si deciderà a presentarle le sue scuse pubbliche per le accuse di complicità nel Genocidio? Sarebbe il minimo. - X Vai su X
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sabato 11 ottobre a Genova, ha incontrato a Palazzo Tursi la sindaca del capoluogo ligure, Silvia Salis, in un faccia a faccia durato 45 minuti - facebook.com Vai su Facebook
La lezione calabra per Elly Schlein - Prima cosa occorre precisare che in Calabria non è previsto il voto disgiunto, situazione che in genere premia molto il voto delle liste, e a detta di molti le liste di Occhiuto erano fatte meglio di ... Segnala today.it
Campo largo, un’alleanza a perdere. Per Schlein e Conte un bagno di realtà - Taruffi: «I conti si fanno a fine tornata». Si legge su editorialedomani.it