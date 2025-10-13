Elly a pezzi Fra i dem pronti al ribaltone
Diamo per scontato che oggi, quando in Toscana si apriranno le urne e si conteranno i voti, vinca il centrosinistra. Nonostante i 5 stelle non siano entusiasti della sua candidatura, è praticamente impossibile che Eugenio Giani non ottenga la riconferma nel feudo rosso di Firenze e dintorni. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: elly - pezzi
Elly a pezzi. Il centro destra stravince pure in Calabria. Schlein, pur di tenere in piedi il campo largo, abdica a Conte. di - X Vai su X
Bentornata in Toscana Elly Schlein, nella meravigliosa Siena! Forza!? - facebook.com Vai su Facebook