elly a pezzi fra i dem pronti al ribaltone

13 ott 2025

Diamo per scontato che oggi, quando in Toscana si apriranno le urne e si conteranno i voti, vinca il centrosinistra. Nonostante i 5 stelle non siano entusiasti della sua candidatura, è praticamente impossibile che Eugenio Giani non ottenga la riconferma nel feudo rosso di Firenze e dintorni. 🔗 Leggi su Laverita.info

