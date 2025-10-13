Elisabetta Rinaldi conquista il bronzo nel team event spada al circuito europeo cadetti

Elisabetta Rinaldi conquista due bronzi al PalaVesuvio, tra grandi numeri e progetti per lo sport giovanile a Napoli. NAPOLI – Cala il sipario sulla tappa napoletana del Circuito Europeo Cadetti, portato all’ombra del Vesuvio dall’olimpionico Sandro Cuomo (nella foto allegata con l’assessora Ferrante). Dopo il bronzo della prova individuale, la spadista partenopea Elisabetta Rinaldi, fa il bis e si conferma sul terzo gradino del podio anche nel team event. Luccica di bronzo la sua prova che conclude la kermesse continentale andata in scena al PalaVesuvio di Ponticelli per la quarta volta. Un grande appuntamento che ha visto la partecipazione di 231 atleti provenienti da 20 Paesi anche extraeuropei, tappa fondamentale per gli azzurrini under17 che da Napoli hanno cominciato il loro cammino verso Europei e Mondiali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it