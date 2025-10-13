Elisabetta Cocciaretto approda al tabellone principale di Osaka | sconfitta Juvan nelle qualificazioni
Missione compiuta per Elisabetta Cocciaretto, impegnata nell’ultimo turno di qualificazioni del torneo di Osaka. Sul cemento giapponese, l’azzurra ha sconfitto la slovena Kaja Juvan (n.106 del ranking) col punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 1 ora e 53 minuti di partita. Un match molto tirato per quanto accaduto nel primo set, vero e proprio spartiacque del confronto. Un risultato importante per la tennista marchigiana che, protagonista nel successo in BJK Cup dell’Italia a Shenzhen (Cina), sta cercando di scalare la classifica. Nel primo set Cocciaretto fa valere le proprie giocate d’anticipo. Un tennis rischioso quello dell’azzurra, che dà i suoi frutti nel quinto game, col break in proprio favore. 🔗 Leggi su Oasport.it
