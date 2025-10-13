Elisa Zendri pigliatutto | oro e argento ai Virtus World Athletics Championships in Australia

Trentotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la splendida medaglia d’oro conquistata sabato 11 ottobre nel triathlon, Elisa Zendri ha centrato ieri, domenica 12, un nuovo, straordinario risultato ai Virtus World Athletics Championships in corso di svolgimento in Australia, vincendo la medaglia d’argento nei 100 metri categoria II2 con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elisa - zendri

Elisa Zendri "pigliatutto": oro e argento ai Virtus World Athletics Championships in Australia - L'atleta trentina inarrestabile nel triathlon, mentre nei 100 metri si è piazzata alle spalle di Chiara Zeni ... Riporta trentotoday.it

elisa zendri pigliatutto oroPer la trentina Elisa Zendri un'altra medaglia ai Virtus World Athletics Championships: è argento sui 100 metri - Dopo la splendida medaglia d’oro conquistata ieri nel triathlon, Elisa Zendri ha centrato oggi, domenica 12 ottobre, un nuovo, straordinario risultato ai Virtus World Athletics Championships i ... ildolomiti.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elisa Zendri Pigliatutto Oro