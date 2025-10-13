Eli Cohen la spia che cambiò la storia di Israele | dopo 60 anni il corpo potrebbe tornare a casa

Dopo sessant'anni dall'esecuzione esemplare di Eli Cohen, la spia che ingannò l'intero apparato politico militare siriano e fece piantare dell'eucalipto per segnalare a Tsahal la posizione dell'esercito avversario, le sue spoglie mortali potrebbero essere finalmente restituite allo Stato ebraico, che potrà seppellirle, con tutti gli onori, in attesa della "resurrezione". Israele non ha mai smesso di cercare il corpo della spia impiccata a Damasco il 18 maggio del 1965. All'inizio di quest'anno, dopo sessanta lunghi anni di operazioni sotto copertura, scambi d'informazioni tra servizi d'intelligence e gesti simbolici, alcuni rapporti declassificati avevano rivelato che 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eli Cohen, la spia che cambiò la storia di Israele: dopo 60 anni il corpo potrebbe tornare a casa

In questa notizia si parla di: cohen - spia

Recuperate dopo 60 anni in Siria le carte segrete di Eli Cohen, leggendaria spia del Mossad - Un invito a fare di più per recuperare i resti del fratello, Eli Cohen, impiccato a Damasco il 18 maggio 1965. Come scrive corriere.it

Eli Cohen, la spia del Mossad impiccata a Damasco nel '65 che gli israeliani cercano ancora. Ecco perché i ribelli siriani potrebbero aiutarli - Molti paesi hanno dossier riservati in Siria ed ora cercano di riaprirli sfruttando la rivoluzione: Israele ha avviato nuovi contatti con i ribelli per trovare i resti di Eli Cohen, la spia infiltrata ... Segnala corriere.it