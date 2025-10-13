Elezioni Toscana Schlein abbraccia Giani | Congratulazioni Eugenio
Firenze, 13 ottobre 2025 – Un abbraccio tra gli applausi, al comitato elettorale di via Forlanini, tra il governatore della Toscana Eugenio Giani, riconfermato per il secondo mandato, e la segretaria del Pd Elly Schlein che lo ha raggiunto a Firenze. La segretaria del Pd ha pubblicato un video sui social. Non appena arrivata al comitato Schlein è andata da Giani e lo ha abbracciato, tra gli applausi dei presenti. Nella didascalia pubblicata su Instagram la segretaria dem scrive: “Arrivata a Firenze, congratulazioni Eugenio Giani!”. Elezioni in Toscana, crollo dell'affluenza: 47,7%. I dati per provincia, è record negativo Dopo la pubblicazione delle proiezioni che vedono il candidato del centrosinistra in netto vantaggio rispetto agli altri due sfidanti Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana Rossa), il governatore ha pubblicato una foto sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea #Elezioni #Toscana - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Toscana, Schlein abbraccia Giani: “Congratulazioni Eugenio” - Al comitato di via Forlanini, sorrisi e applausi per la riconferma del governatore. Lo riporta lanazione.it
Elezioni, Giani: “Dobbiamo vincere, c’è bisogno di tutti”. Schlein lo abbraccia: “Toscana, una Regione governata bene” - Si chiude al teatro Cartiere Carrara di Firenze la campagna elettorale del governatore uscente. Segnala lanazione.it