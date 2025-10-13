Elezioni Toscana Schlein abbraccia Giani | Congratulazioni Eugenio

Firenze, 13 ottobre 2025 – Un abbraccio tra gli applausi, al comitato elettorale di via Forlanini, tra il governatore della Toscana Eugenio Giani, riconfermato per il secondo mandato, e la segretaria del Pd Elly Schlein che lo ha raggiunto a Firenze. La segretaria del Pd ha pubblicato un video sui social. Non appena arrivata al comitato Schlein è andata da Giani e lo ha abbracciato, tra gli applausi dei presenti. Nella didascalia pubblicata su Instagram la segretaria dem scrive: “Arrivata a Firenze, congratulazioni Eugenio Giani!”. Elezioni in Toscana, crollo dell'affluenza: 47,7%. I dati per provincia, è record negativo Dopo la pubblicazione delle proiezioni che vedono il candidato del centrosinistra in netto vantaggio rispetto agli altri due sfidanti Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana Rossa), il governatore ha pubblicato una foto sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

