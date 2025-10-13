Elezioni Toscana i risultati in diretta | si vota fino alle 15 affluenza ferma al 35,7% Chi vince tra Giani Tomasi e Bundu
I risultati delle elezioni regionali in Toscana in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 13 ottobre 2025, fino alle ore 15:00. A seguire lo spoglio per i risultati, i primi exit poll e le proiezioni dopo il dato definitivo sull’affluenza. Sfida a tre ta il governatore uscente Eugenio Giani (csx), Alessandro Tomasi (cdx) e Antonella Moro Bundu. Gli aggiornamenti sul voto e i risultati definitivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
