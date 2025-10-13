Elezioni Toscana Giani rivince senza problemi Arrivano le congratulazioni di Giorgia Meloni
La Toscana ha espresso nuovamente la sua preferenza per il centro-sinistra, confermando Eugenio Giani alla guida della Regione per il suo secondo mandato. Le elezioni regionali si sono concluse con una vittoria netta e inequivocabile del governatore uscente, sostenuto da una coalizione ampia che includeva il Partito Democratico e altre forze progressiste e di centro. Giani ha superato la soglia del 55% dei consensi, un risultato che consolida la sua leadership e il radicamento storico della sua area politica in un territorio tradizionalmente fedele al centro-sinistra. La sua rielezione rappresenta un segnale di continuità per l’amministrazione regionale, evidenziando come la sua gestione passata e il suo programma per il futuro abbiano convinto la maggioranza degli elettori toscani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
PROIEZIONE SEGGI - ELEZIONI TOSCANA Ballano ancora un seggio tra PD e CR (potrebbe diventare 15 - 4) e pure il terzo di AVS non è del tutto certo - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Toscana, Giani rivince senza problemi. Arrivano le congratulazioni di Giorgia Meloni - sinistra, confermando Eugenio Giani alla guida della Regione per il suo secondo mandato. Segnala thesocialpost.it
Elezioni, Giani confermato presidente: “Ha vinto la Toscana riformista”. Schlein: “Gioia e speranza per il futuro” - Al comitato di via Forlanini, sorrisi e applausi per la riconferma del governatore. Da lanazione.it