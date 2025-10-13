Elezioni Toscana Giani fa il bis | il dem riconquista la Regione

E così dopo il crollo di un’affluenza che è piombata al 47,73%, lo spoglio delle regionali in Toscana ha rivelato la vittoria del centrosinistra. Gli exit poll hanno predetto lo scenario che si è poi realizzato. Il governatore uscente Eugenio Giani partito in largo vantaggio su Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, ha strappato il bis della sua . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elezioni Toscana, Giani fa il bis: il dem riconquista la Regione

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea #Elezioni #Toscana - X Vai su X

Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Eugenio Giani, confermato presidente della Toscana alle elezioni regionali - Una lunga carriera politica che lo ha visto, tra le altre cose, anche consigliere comunale e assessore del ... Riporta lanazione.it

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... Come scrive fanpage.it