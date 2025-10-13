Elezioni Toscana Giani fa il bis | il dem riconquista la Regione

E così dopo il crollo di un’affluenza che è piombata al 47,73%, lo spoglio delle regionali in Toscana ha rivelato la vittoria del centrosinistra. Gli exit poll hanno predetto lo scenario che si è poi realizzato. Il governatore uscente Eugenio Giani partito in largo vantaggio su Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, ha strappato il bis della sua . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

elezioni toscana giani faChi è Eugenio Giani, confermato presidente della Toscana alle elezioni regionali - Una lunga carriera politica che lo ha visto, tra le altre cose, anche consigliere comunale e assessore del ... Riporta lanazione.it

elezioni toscana giani faChi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... Come scrive fanpage.it

