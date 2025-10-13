Elezioni rsu alla Sirti di Belpasso la Uilm è il primo sindacato

Alla Sirti di Belpasso, dove sono state rinnovate le rappresentanze Rsu e Rls, la Uilm s’è confermata primo sindacato per consensi tra i lavoratori. Su 106 votanti, 62 hanno scelto l’organizzazione Uil di categoria che ha così conquistato due seggi con Bruno Marano (primo degli eletti) e Simone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

