Elezioni rsu alla Sirti di Belpasso la Uilm è il primo sindacato

Alla Sirti di Belpasso, dove sono state rinnovate le rappresentanze Rsu e Rls, la Uilm s’è confermata primo sindacato per consensi tra i lavoratori. Su 106 votanti, 62 hanno scelto l’organizzazione Uil di categoria che ha così conquistato due seggi con Bruno Marano (primo degli eletti) e Simone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

