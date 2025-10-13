Firenze, 13 ottobre 2025 – In Toscana continuano nella giornata di oggi, lunedì 13 ottobre, le operazioni di voto: urne aperte dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo presidente della Regione e stabilire la composizione del nuovo consiglio regionale. L’affluenza nella prima giornata di voto Pressphoto Firenze Elezioni regionali i candidati al voto Antonella Bundo. Alessandro Tomasi Eugenio Giani Seggi generici Matteo Renzi Foto gianluca Moggi NewPressPhoto Tre i tre candidati in lizza, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni regionali Toscana, la diretta di oggi: affluenza e spoglio dalle 15