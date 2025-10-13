Elezioni regionali Toscana la diretta di oggi | affluenza e spoglio dalle 15

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 13 ottobre 2025 – In Toscana continuano nella giornata di oggi, lunedì 13 ottobre, le operazioni di voto: urne aperte dalle 7 alle 15  per eleggere il nuovo presidente della Regione e stabilire la composizione del nuovo consiglio regionale. L’affluenza nella prima giornata di voto Pressphoto Firenze Elezioni regionali i candidati al voto Antonella Bundo. Alessandro Tomasi Eugenio Giani Seggi generici Matteo Renzi Foto gianluca Moggi NewPressPhoto Tre i tre candidati in lizza, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni regionali toscana la diretta di oggi affluenza e spoglio dalle 15

© Lanazione.it - Elezioni regionali Toscana, la diretta di oggi: affluenza e spoglio dalle 15

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali toscana direttaElezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). tg24.sky.it scrive

elezioni regionali toscana direttaElezioni regionali, la Tgr Toscana racconta il voto in diretta - Lunedì 13 ottobre all'insegna della copertura completa e in diretta su tutte le piattaforme: in televisione, in radio e sul web ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Toscana Diretta