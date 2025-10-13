Elezioni regionali Toscana i risultati in diretta | i primi exit poll e instant poll della sfida tra Giani e Tomasi
La tornata elettorale autunnale delle regionali prosegue in Toscana. Domenica 12 e lunedì 13 ottobre è stato il turno della Toscana, chiamata – dopo Marche, Valle d’Aosta e Calabria – a eleggere il nuovo presidente di Regione e 40 consiglieri regionali. Il presidente uscente, Eugenio Giani, viene sfidato dal candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Finora in Regione ha sempre prevalso il centrosinistra da quando, nel 1995, è iniziata l’elezione diretta del presidente. Nel 2020 Giani ha sconfitto Susanna Ceccardi con uno scarto di otto punti. Cosa succederà questa volta? Qui è possibile seguire in diretta gli exit poll e i risultati della sfida toscana tra Giani e Tomasi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani sopra al 50% - Sondaggi telefonici e intenzioni di voto (non costituiscono risultato ufficiale). Come scrive lanazione.it
Risultati elezioni regionali Toscana, guarda in diretta come è andata nella tua città - Il peso dei partiti e delle coalizioni: comune per comune, è possibile consultare i dati mano a mano che affluiscono al Ministero dell’Interno ... Si legge su lanazione.it