Elezioni regionali Toscana i risultati in diretta | Giani stravince e conquista il bis Pd primo partito
La tornata elettorale autunnale delle regionali prosegue in Toscana. Domenica 12 e lunedì 13 ottobre è stato il turno della Toscana, chiamata – dopo Marche, Valle d'Aosta e Calabria – a eleggere il nuovo presidente di Regione e 40 consiglieri regionali. Il presidente uscente, Eugenio Giani, è stato sfidato dal candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Si conferma, in Regione, il trend per cui ha sempre prevalso il centrosinistra da quando, nel 1995, è iniziata l'elezione diretta del presidente. Nel 2020 Giani ha sconfitto Susanna Ceccardi con uno scarto di otto punti, che è aumentato in questa tornata elettorale.
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Con la vittoria di Eugenio Giani in Toscana salgono a 4 le elezioni regionali vinte da un candidato del "campo largo", su 15 elezioni in cui PD e M5S hanno corso insieme.
Aggiornamento dati alle ore 19:00 – Elezioni regionali 12-13 ottobre 2025
Risultati elezioni regionali Toscana, guarda in diretta come è andata nella tua città - Il peso dei partiti e delle coalizioni: comune per comune, è possibile consultare i dati mano a mano che affluiscono al Ministero dell'Interno
Risultati elezioni Toscana: Giani trionfa con il campo largo, è di nuovo governatore. Effetto Vannacci sulla Lega che perde voti - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore con il 55%, Tomasi al 40%, Bundu supera il 5% ed entra in Consiglio.