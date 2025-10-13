La tornata elettorale autunnale delle regionali prosegue in Toscana. Domenica 12 e lunedì 13 ottobre è stato il turno della Toscana, chiamata – dopo Marche, Valle d’Aosta e Calabria – a eleggere il nuovo presidente di Regione e 40 consiglieri regionali. Il presidente uscente, Eugenio Giani, viene sfidato dal candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Finora in Regione ha sempre prevalso il centrosinistra da quando, nel 1995, è iniziata l’elezione diretta del presidente. Nel 2020 Giani ha sconfitto Susanna Ceccardi con uno scarto di otto punti. Cosa succederà questa volta? Qui è possibile seguire in diretta gli exit poll e i risultati della sfida toscana tra Giani e Tomasi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali Toscana, i risultati in diretta: exit poll e proiezioni danno la vittoria a Giani