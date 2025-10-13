Elezioni regionali Toscana 2025 urne aperte per il secondo giorno fino alle 15 sfida tra governatore uscente Giani csx e Tomasi cdx
Dopo Marche e Calabria è la volta della Toscana. Urne aperte dalle 7 alle 15. Il cosiddetto "campo largo" cerca la rimonta sul centrodestra Secondo giorno di voto per le elezioni regionali in Toscana 2025. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15. Il centrosinistra ha messo in campo il governat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Segnala tg24.sky.it
Elezioni regionali: affluenza in calo in Toscana, Aosta decide per pochi voti - Elezioni regionali: dal crollo dei votanti in Toscana alla vittoria minima di Rocco ad Aosta, un voto che fa la differenza. Da notizie.it