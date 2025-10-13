Elezioni Regionali Toscana 2025 urne aperte fino alle 15 per la volata finale | orari candidati e come si vota – La diretta

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I seggi in Toscana si riempiono nuovamente per la volata finale delle Regionali. In una tornata elettorale che vede –ancora una volta – come principale protagonista la bassissima affluenza, le urne rimarranno aperte fino alle 15 di oggi. A giocarsi il ruolo di governatore in una regione da sempre fortezza della sinistra, sono tre candidati: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani che tenta il bis con il sostegno del campo largo e Alessandro Tomasi per il centrodestra. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

elezioni - regionali

