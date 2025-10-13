Elezioni regionali Toscana 2025 proiezioni in tempo reale | governatore uscente del csx Giani in pole 52-56% Tomasi al 39-43%

Le proiezioni in tempo reale che precedono i risultati definitivi vedono il governatore uscente in vantaggio Le proiezioni in tempo reale sulle elezioni regionali in Toscana vedono il governatore uscente del centrosinistra Eugenio Giani in pole sul candidato di centrodestra Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Toscana 2025, proiezioni in tempo reale: governatore uscente del csx Giani in pole, 52-56%, Tomasi al 39-43%

