Elezioni regionali Toscana 2025 dalla passione per la storia dell’arte al tuffo social nel fiume Arno | chi è Eugenio Giani il presidente uscente confermato per un mandato bis

Da tutti i toscani è considerato il presenzialista per eccellenza: c'è sempre. «Se c'è un incidente su una tangenziale alle tre di notte, o cade un albero su una statale, stai sicuro che Giani andrà a vedere com'è la situazione, di persona». Il presidente uscente della Toscana, Eugenio Giani, è stato riconfermato per un secondo mandato. Un esito atteso, che conferma le previsioni dei sondaggi diffusi nelle settimane precedenti al voto, dove il suo vantaggio appariva già solido. Ma chi è questo uomo, questo democratico riformista, impegnato sul territorio, che è così apprezzato da giovani e adulti, tanto da essersi assicurato il quarto posto tra i governatori più graditi d'Italia? Dalla legge alla politica, passando per la cultura.