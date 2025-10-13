Elezioni regionali Toscana 2025 dalla passione per la storia dell’arte al tuffo social nel fiume Arno | chi è Eugenio Giani il presidente uscente confermato per un mandato bis
Da tutti i toscani è considerato il presenzialista per eccellenza: c’è sempre. «Se c’è un incidente su una tangenziale alle tre di notte, o cade un albero su una statale, stai sicuro che Giani andrà a vedere com’è la situazione, di persona». Il presidente uscente della Toscana, Eugenio Giani, è stato riconfermato per un secondo mandato. Un esito atteso, che conferma le previsioni dei sondaggi diffusi nelle settimane precedenti al voto, dove il suo vantaggio appariva già solido. Ma chi è questo uomo, questo democratico riformista, impegnato sul territorio, che è così apprezzato da giovani e adulti, tanto da essersi assicurato il quarto posto tra i governatori più graditi d’Italia? Dalla legge alla politica, passando per la cultura. 🔗 Leggi su Open.online
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Speciale Tg La7 elezioni regionali toscana 2025: prima proiezione di SWG https://tg.la7.it/politica/elezioni-regionali-toscana-sfida-giani-tomasi-urrne-spoglio-13-10-2025-245854… - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI 12 e 13 OTTOBRE 2025 COMUNE DI FOLLONICA Percentuale votanti ore 23.00 33.33% - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Toscana: affluenza, come è andata fin qui? Forte calo - Ecco i dati delle grandi città toscane nella rilevazione dell’affluenza delle 12 ... Riporta lanazione.it
Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Secondo tg24.sky.it