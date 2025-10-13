Elezioni regionali Toscana 2025 | crolla l' affluenza nei comuni pisani
Si sono chiuse le operazioni di voto per la scelta del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 di domenica 12 ottobre e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 13 ottobre. Subito dopo la chiusura dei seggi sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Riporta tg24.sky.it
Regionali Toscana: Youtrend, vince Giani, 'grazie Toscana'. Seconda proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,9%, Tomasi al 40,1%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. Secondo ansa.it