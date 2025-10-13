Elezioni regionali | la Toscana rimane a sinistra boom di astensioni

E al terzo tentativo, il cosiddetto “campo largo” può finalmente sorridere. Un sorriso amaro, certo, perché in fin dei conti il voto regionale in Toscana è sempre stato pura formalità, visto che dall’introduzione delle elezioni regionali nel lontano 1970 la Toscana è stata sempre amministrata dalla sinistra. Stando alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai, il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto da Pd, Avs e M5s, avrebbe ottenuto all’incirca il 54,6% delle preferenze, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi si fermerebbe invece al 40,6%. L’affluenza si è attestata intorno al 47,7% degli aventi diritto, un record negativo e in sensibile calo rispetto al 62,6% delle scorse elezioni regionali del 2020. 🔗 Leggi su Panorama.it

