Elezioni regionali | la Toscana rimane a sinistra boom di astensioni

Panorama.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E al terzo tentativo, il cosiddetto “campo largo” può finalmente sorridere. Un sorriso amaro, certo, perché in fin dei conti il voto regionale in Toscana è sempre stato pura formalità, visto che dall’introduzione delle elezioni regionali nel lontano 1970 la Toscana è stata sempre amministrata dalla sinistra. Stando alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai, il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto da Pd, Avs e M5s, avrebbe ottenuto all’incirca il 54,6% delle preferenze, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi si fermerebbe invece al 40,6%. L’affluenza si è attestata intorno al 47,7% degli aventi diritto, un record negativo e in sensibile calo rispetto al 62,6% delle scorse elezioni regionali del 2020. 🔗 Leggi su Panorama.it

elezioni regionali la toscana rimane a sinistra boom di astensioni

© Panorama.it - Elezioni regionali: la Toscana rimane a sinistra, boom di astensioni

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali toscana rimaneElezioni regionali: la Toscana rimane a sinistra, boom di astensioni - Dopo le batoste alle regionali in Calabria e nelle Marche il "campo largo" può sorridere, ma è boom di astensioni ... Si legge su panorama.it

Elezioni Regionali Toscana 2025: Risultati, Analisi e Commenti Approfonditi - Ecco i risultati delle elezioni regionali in Toscana, accompagnati dalle reazioni dei candidati e dalle analisi degli esperti. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Toscana Rimane