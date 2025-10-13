Elezioni regionali | la Toscana premia di nuovo Giani Meloni | Congratulazioni

AGI - Si sono chiusi alle 15 i seggi in  Toscana  per eleggere il  presidente della Regione  tra i tre candidati:  Eugenio Giani  ( centrosinistra ),  Alessandro Tomasi  ( centrodestra ) e  Antonella Bundu  ( Toscana Rossa ).  E i dati della prima proiezione, campione del 6%, del Consorzio Opinio Italia per Rai, sembrano parlare chiaro: Eugenio Giani è  dato al 54,6%, Alessando Tomasi al 40,6%, Antonella Bandu al 4,8%.  "Sono emozionato. Grazie Toscana! ", è il primo commento sui social di Giani, governatore uscente. Di lì a poco segue il posto su X di Giorgia Meloni: " Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

