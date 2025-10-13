Elezioni regionali | la Toscana premia di nuovo Giani Meloni | Congratulazioni

Agi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Si sono chiusi alle 15 i seggi in  Toscana  per eleggere il  presidente della Regione  tra i tre candidati:  Eugenio Giani  ( centrosinistra ),  Alessandro Tomasi  ( centrodestra ) e  Antonella Bundu  ( Toscana Rossa ).  E i dati della prima proiezione, campione del 6%, del Consorzio Opinio Italia per Rai, sembrano parlare chiaro: Eugenio Giani è  dato al 54,6%, Alessando Tomasi al 40,6%, Antonella Bandu al 4,8%.  "Sono emozionato. Grazie Toscana! ", è il primo commento sui social di Giani, governatore uscente. Di lì a poco segue il posto su X di Giorgia Meloni: " Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

elezioni regionali la toscana premia di nuovo giani meloni congratulazioni

© Agi.it - Elezioni regionali: la Toscana premia di nuovo Giani. Meloni: "Congratulazioni"

Altre letture consigliate

elezioni regionali toscana premiaGiani riconfermato a mani basse governatore in Toscana, nelle coalizioni premiati i centristi - La distanza tra il governatore uscente del campo largo e Tomasi, candidato del centrodestra, salirebbe a circa 15 punti. Segnala repubblica.it

Elezioni Regionali Toscana 2025: Risultati, Analisi e Commenti Approfonditi - Ecco i risultati delle elezioni regionali in Toscana, accompagnati dalle reazioni dei candidati e dalle analisi degli esperti. Da notizie.it

elezioni regionali toscana premiaElezioni regionali: la Toscana premia di nuovo Giani. Meloni: "Congratulazioni" - Si sono chiusi alle 15 i seggi in Toscana per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscan ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Toscana Premia