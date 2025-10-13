Elezioni regionali in Toscana urne aperte fino alle 15 | oggi lo spoglio e il primo verdetto
Seggi riaperti in tutta la Toscana fino alle 15 per la seconda e ultima giornata di voto per le elezioni regionali 2025. Sono 3.007.106 gli elettori toscani chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio Regionale, distribuiti in 3.922 sezioni elettorali. Tra loro ci sono oltre 17mila diciottenni al primo voto e circa 203mila residenti all’estero. Al termine delle operazioni di voto, inizierà subito lo spoglio delle schede. Il primo dato atteso è quello dell’affluenza definitiva, dopo che alla chiusura dei seggi di ieri si è fermata al 35,7%, in netto calo rispetto al 45,89% registrato alla stessa ora nel 2020. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
