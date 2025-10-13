Elezioni regionali in Toscana male per il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte

Cosa significa la vittoria del governatore uscente Giani alle elezioni regionali in Toscana? Beh, qualcosa emerge. Mors tua vita mea dicevano gli antichi e così ogni sconfitta, problema o fallimento degli avversari diventa qualcosa di cui gioire. Nonostante le polemiche, gli attacchi, e recentemente pure una fiumana di gente nelle piazze il governo Meloni sembra uscire ogni giorno più rinforzato. Pure in questo caso. Perché? Perché in un contesto politico dominato dall’attenzione nazionale e dalla frammentazione, la Toscana dà un segnale che farà discutere. Matteo Renzi supera Giuseppe Conte nella sfida politica dentro “l’area larga” in Toscana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

