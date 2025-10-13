Elezioni regionali in Toscana l' affluenza a picco rende più incerto l' esito del duello Giani-Tomasi

Urne aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 13 ottobre, per le elezioni regionali in Toscana. Gli elettori sono chiamati a scegliere il presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Vince il candidato che ottiene. 🔗 Leggi su Today.it

Elezioni regionali: affluenza in calo in Toscana, Aosta decide per pochi voti - Elezioni regionali: dal crollo dei votanti in Toscana alla vittoria minima di Rocco ad Aosta, un voto che fa la differenza.

Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020 - Siamo sotto la soglia del 10%, circa 4 punti in meno rispetto all'ultima tornata quando alla stessa ora, cioè alle 12 della domenica, aveva votato il 14% degli aventi diritto