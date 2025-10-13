Elezioni regionali in Toscana i risultati

Le elezioni regionali in Toscana rappresentano un appuntamento cruciale per entrambi gli schieramenti politici. Da una parte c’è il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra e appoggiato dal Partito democratico e dalle forze progressiste che puntano alla riconferma dopo cinque anni di governo. Dall’altra, il centrodestra si affida ad Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che mira a ribaltare l’esito del 2020 e conquistare una regione storicamente difficile per la coalizione. In corsa anche Antonella Moro Bundu, ex consigliera comunale di Firenze, con una lista di sinistra alternativa che punta a intercettare il voto di protesta e degli elettori più radicali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

