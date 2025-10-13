Elezioni regionali in Toscana exit poll | Giani è in netto vantaggio su Tomasi del centrodestra
Urne chiuse alle 15 dopo la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), e i 40 consiglieri. Lo scrutinio nelle 3.922 sezioni è subito entrato nel vivo. Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà al ballottaggio tra due settimane, il 26 ottobre: un’eventualità che nessuna delle legge elettorali delle altre Regioni contempla. Ieri l’affluenza si è attestata al 35,7%, con un calo di c irca il 10%, rispetto alle regionali del 2020. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
