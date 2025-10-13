Elezioni regionali in Toscana exit poll | Giani centrosinistra avanti col 52-56% Tomasi centrodestra tra il 39 e il 43%

Eugenio Giani (centrosinistra) al 52-56%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi (centrodestra) al 39-43%. E’ quanto emerge dagli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai per ciò che concerne le elezioni regionali in Toscana. Affluenza in picchiata, verso -13-15% rispetto a 2020 A circa la metà delle sezioni arrivate (1.937 su 3.922 complessive), in Toscana, ha votato il 46,9% degli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Elezioni regionali in Toscana, exit poll: Giani (centrosinistra) avanti col 52-56%. Tomasi (centrodestra) tra il 39 e il 43%

