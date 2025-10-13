Elezioni regionali in Toscana | crollo dell' affluenza al via lo spoglio

Si sono chiuse le operazioni di voto per la scelta del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 di domenica 12 ottobre e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 13 ottobre. Adesso partono le operazioni di spoglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it