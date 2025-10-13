Elezioni regionali in Toscana | crollo dell' affluenza al via lo spoglio
Si sono chiuse le operazioni di voto per la scelta del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 di domenica 12 ottobre e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 13 ottobre. Adesso partono le operazioni di spoglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta Vai su Facebook
Elezioni regionali in Puglia, le parole choc di Lobuono: «Ulivi sterminati, le strade del Salento come Gaza» - X Vai su X
Elezioni in Toscana, crollo dell'affluenza. I dati per provincia - 922 sezioni elettorali che erano state allestite nella regione ... Riporta lanazione.it
Elezioni regionali in Toscana, Pd primo partito. Crollo M5S, FdI in calo, Forza Italia davanti alla Lega. Ultimissimi sentiment - Confermatissima nel Pd la vittoria di Eugenio Giani, con più del 50% su Aless ... Riporta affaritaliani.it