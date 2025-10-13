Elezioni regionali in Toscana | crollo dell' affluenza al via lo spoglio

Pisatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono chiuse le operazioni di voto per la scelta del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 di domenica 12 ottobre e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 13 ottobre. Adesso partono le operazioni di spoglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali toscana crolloElezioni in Toscana, crollo dell'affluenza. I dati per provincia - 922 sezioni elettorali che erano state allestite nella regione ... Riporta lanazione.it

Elezioni regionali in Toscana, Pd primo partito. Crollo M5S, FdI in calo, Forza Italia davanti alla Lega. Ultimissimi sentiment - Confermatissima nel Pd la vittoria di Eugenio Giani, con più del 50% su Aless ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Toscana Crollo