Elezioni regionali in Toscana 2025 | i risultati in diretta

13 ott 2025

Chiusa alle 15 la seconda giornata di votazioni per le Regionali, inizia lo spoglio delle schede in Toscana. In corsa per la poltrona di governatore il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra. Terza candidata Antonella Bundu per la lista di sinistra radicale Toscana rossa, che riunisce Rifondazione comunista, Potere al popolo e Possibile. Elezioni regionali in Toscana: i risultati in diretta. Primi exit poll Rai: Giani in netto vantaggio. Secondo i primi exit poll di Opinio Rai Giani sarebbe in vantaggio su Tomasi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni regionali in Toscana 2025: i risultati in diretta

elezioni regionali toscana 2025Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Si legge su tg24.sky.it

elezioni regionali toscana 2025Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani sopra al 50% - Sondaggi telefonici e intenzioni di voto (non costituiscono risultato ufficiale). Riporta lanazione.it

