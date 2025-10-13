Chiusa alle 15 la seconda giornata di votazioni per le Regionali, inizia lo spoglio delle schede in Toscana. In corsa per la poltrona di governatore il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra. Terza candidata Antonella Bundu per la lista di sinistra radicale Toscana rossa, che riunisce Rifondazione comunista, Potere al popolo e Possibile. Elezioni regionali in Toscana: i risultati in diretta. Primi exit poll Rai: Giani in netto vantaggio. Secondo i primi exit poll di Opinio Rai Giani sarebbe in vantaggio su Tomasi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni regionali in Toscana 2025: i risultati in diretta