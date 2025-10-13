Elezioni regionali in Toscana 2025 | i risultati in diretta
Chiusa alle 15 la seconda giornata di votazioni per le Regionali, inizia lo spoglio delle schede in Toscana. In corsa per la poltrona di governatore il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra. Terza candidata Antonella Bundu per la lista di sinistra radicale Toscana rossa, che riunisce Rifondazione comunista, Potere al popolo e Possibile. Elezioni regionali in Toscana: i risultati in diretta. Primi exit poll Rai: Giani in netto vantaggio. Secondo i primi exit poll di Opinio Rai Giani sarebbe in vantaggio su Tomasi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta Vai su Facebook
Elezioni regionali in Puglia, le parole choc di Lobuono: «Ulivi sterminati, le strade del Salento come Gaza» - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Si legge su tg24.sky.it
Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani sopra al 50% - Sondaggi telefonici e intenzioni di voto (non costituiscono risultato ufficiale). Riporta lanazione.it