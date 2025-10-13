Elezioni regionali Giani esulta e guarda avanti | Ha vinto la Toscana illuminata mi sento il presidente di tutti
“Ha vinto la Toscana illuminata”. Eugenio Giani si gode il trionfo elettorale e guarda al futuro. Il candidato della coalizione di centrosinistra, infatti, nonostante le operazioni di scrutinio siano ancora in corso gioisce insieme al segretario toscano del Partito, Emiliano Fossi, e alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Speciale Tg La7 elezioni regionali toscana 2025: prima proiezione di SWG https://tg.la7.it/politica/elezioni-regionali-toscana-sfida-giani-tomasi-urrne-spoglio-13-10-2025-245854… - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI 12 e 13 OTTOBRE 2025 COMUNE DI FOLLONICA Percentuale votanti ore 23.00 33.33% - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali: la Toscana rimane a sinistra, boom di astensioni - Dopo le batoste alle regionali in Calabria e nelle Marche il "campo largo" può sorridere, ma è boom di astensioni ... Secondo panorama.it
Toscana, Giani verso la vittoria. Astensione record - Il governatore uscente candidato per il campo largo dato al 56%, Tomasi al 39%. Si legge su avvenire.it