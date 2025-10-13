Elezioni Regionali della Toscana | Giani vince con il campo largo ma l’affluenza preoccupa

Elezioni Regionali della Toscana 2025: il campo largo riconferma Giani, ma l’astensione segna un record negativo. Le Elezioni Regionali della Toscana del 12–13 ottobre 2025 si sono concluse con la riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione. Il presidente uscente, sostenuto dal campo largo del centrosinistra, ha ottenuto il 52,98% dei voti, superando nettamente il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi, fermo al 38,69%. In terza posizione, con l’8,33%, si è piazzata Antonella Moro Bundu, esponente di Toscana Rossa. Vince il campo largo. La vittoria di Giani è la prova concreta che il campo largo può funzionare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Elezioni Regionali della Toscana: Giani vince con il campo largo, ma l'affluenza preoccupa

