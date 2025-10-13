Elezioni Regionali della Toscana | Giani vince con il campo largo ma l’affluenza preoccupa

Elezioni Regionali della Toscana 2025: il campo largo riconferma Giani, ma l’astensione segna un record negativo. Le Elezioni Regionali della Toscana del 12–13 ottobre 2025 si sono concluse con la riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione. Il presidente uscente, sostenuto dal campo largo del centrosinistra, ha ottenuto il 52,98% dei voti, superando nettamente il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi, fermo al 38,69%. In terza posizione, con l’8,33%, si è piazzata Antonella Moro Bundu, esponente di Toscana Rossa. Vince il campo largo. La vittoria di Giani è la prova concreta che il campo largo può funzionare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Elezioni Regionali della Toscana: Giani vince con il campo largo, ma l’affluenza preoccupa

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali Toscana: instant poll, Giani tra il 58 e il 62%, Tomasi tra il 35 e il 39%, Bundu 2%-4% . Risultati in diretta - X Vai su X

Aggiornamento dati alle ore 19:00 – Elezioni regionali 12-13 ottobre 2025 https://elezioni.dgegovpa.it/montespertoli/Regionali2025/AmmReg12102025/VotantiTotali.htm - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... fanpage.it scrive

Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani in netto vantaggio, sopra al 50% - Sondaggi e intenzioni di voto di Swg per La7, Consorzio Opinio Italia per la Rai, YouTrend per SkyTG24: nettamente avanti il governatore uscente, seguono Tomasi e Bundu ... Da lanazione.it