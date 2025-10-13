Elezioni regionali Amati | Nel collegio di Brindisi una soluzione c' è perché non perseguirla?
Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati riguardo la proposta di risolvere le tensioni nella composizione delle liste elettorali per le elezioni regionali nel collegio di Brindisi.Una soluzione c’è. E non si capisce perché non bisognerebbe perseguirla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
