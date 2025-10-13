Elezioni regionali 2025 Toscana al voto | Exit poll proiezioni e risultati definitivi | lo spoglio in diretta

Elezioni regionali Toscana: candidati, liste, ballottaggio e seggi. La guida completa al voto. Dalle 7 di questa domenica 12 ottobre, sono poco più di 3 milioni - per l'esattezza 3.007.106 - i toscani chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della regione Toscana e i 40 nuovi membri del consiglio regionale.

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali Toscana 2025, al via lo spoglio. Exit poll Giani 52-56%, Tomasi 39-43%. Alle 15 si sono chiuse le urne, dopo il voto del 12 e 13 ottobre 2025, ed è cominciato lo spoglio.

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025. Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato.