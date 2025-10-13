Elezioni regionali 2025 | Giani verso la vittoria

Nemmeno due ore dalla chiusura delle urne, avvenuta alle ore 15 di oggi 13 ottobre, ed Eugenio Giani su Facebook pubblica il messaggio "Sono emozionato. Grazie Toscana". Sono in corso gli scrutini per stabilire chi ha vinto le elezioni regionali toscane 2025, ma alle ore 17 il trend sembra molto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Speciale Tg La7 elezioni regionali toscana 2025: prima proiezione di SWG https://tg.la7.it/politica/elezioni-regionali-toscana-sfida-giani-tomasi-urrne-spoglio-13-10-2025-245854… - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI 12 e 13 OTTOBRE 2025 COMUNE DI FOLLONICA Percentuale votanti ore 23.00 33.33% - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... Segnala fanpage.it

Chi è Eugenio Giani, confermato presidente della Toscana alle elezioni regionali - Una lunga carriera politica che lo ha visto, tra le altre cose, anche consigliere comunale e assessore del ... lanazione.it scrive