Elezioni regionali 2025 E' ufficiale | Santangelo in Fratelli d' Italia Incontro pubblico con Cirielli

Casertanews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre, alle ore 18, presso la scuola “Dolce e Salato” di via Raffaele Viviani a Maddaloni, si terrà la presentazione ufficiale dell’adesione del consigliere regionale uscente Vincenzo Santangelo a Fratelli d’Italia.L’iniziativa sarà presieduta dal viceministro degli Esteri Edmondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali 2025 ufficialeRegionali Toscana: lo spoglio in diretta - Elezioni regionali in Toscana: urne chiuse alle 15, in corso lo spoglio. Da ansa.it

elezioni regionali 2025 ufficialeElezioni regionali in Toscana 2025, urne chiuse: Eugenio Giani avanti con 52-56% - Elezioni regionali 2025 in Toscana: secondo gli exit poll, Eugenio Giani è in netto vantaggio su Alessandro Tomasi. Lo riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Ufficiale