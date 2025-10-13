Elezioni regionali 2025 Colpo di scena | Piscitelli passa alla Lega All' avvocato Roma i voti di Fratelli d' Italia del consigliere uscente

Colpo di scena a poco più di un mese dalle elezioni regionali che designeranno il nuovo Governatore della Campania. Alfonso Piscitelli, consigliere regionale uscente, viene di fatto estromesso da Fratelli d’Italia e approda nella Lega, scatenando non pochi malumori all’interno del partito di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

