Elezioni regionali 2025 Campania Popolare presenta tutta la lista Ecco gli 8 candidati

È ufficialmente iniziata la corsa di Campania Popolare alle elezioni regionali del 2025. Il movimento ha presentato, presso l’Officina Malia di Caserta, gli otto candidati che rappresenteranno la provincia nella competizione elettorale.Sul palco, in un clima di partecipazione e confronto politico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta Vai su Facebook

Elezioni regionali in Puglia, le parole choc di Lobuono: «Ulivi sterminati, le strade del Salento come Gaza» - X Vai su X

Regionali in Campania. Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia: l'incontro favorito dal segretario Dem Piero, ecco i temi - Da un lato Vincenzo De Luca, dall'altro Roberto Fico e poco più distante Piero De ... Si legge su ilmattino.it

Elezioni Regionali Campania 2025, Fico annuncia la sua lista: "Ne farà parte la società civile" - Saranno nuove energie, competenze, idee al servizio del nostro progetto per la Campania del futuro. Segnala napolitoday.it