Elezioni in Toscana | primo partito il Pd 35% poi Fdl 26,68% Terza lista Casa Riformista di Renzi 8,83% Bundu fuori per pochi voti

Mancano circa cento sezioni in tutta la Toscana alla chiusura dello scrutinio ma ormai i giochi sono fatti. Vittoria schiacciante di Eugenio Giani, candidato del centrosinistra che centra la conferma a governatore con il 53.9% delle preferenze mentre Alessandro Tomasi, del centrodestra, raggiunge il 40,8%. Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa è al 5,18%. Per poco la formazione di Toscana Rossa non ce la fa a entrare in consiglio regionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: primo partito il Pd (35%), poi Fdl (26,68%). Terza lista Casa Riformista di Renzi (8,83%). Bundu fuori per pochi voti

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

PROIEZIONE SEGGI - ELEZIONI TOSCANA Ballano ancora un seggio tra PD e CR (potrebbe diventare 15 - 4) e pure il terzo di AVS non è del tutto certo - X Vai su X

#omnibus Il calo di affluenza nelle elezioni regionali in Toscana nel commento di Fausto Bertinotti - facebook.com Vai su Facebook

Quanto pesano i partiti in Toscana? Pd primo posto, poi Fratelli d’Italia. Come ha votato la gente - Quando ancora lo scrutinio è in corso, il Partito Democratico fa il pieno, mentre la formazione della premier Meloni è al seco ... lanazione.it scrive

Risultati elezioni Toscana: Giani trionfa con il campo largo, è di nuovo governatore. Effetto Vannacci sulla Lega che perde voti - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore con il 55%, Tomasi al 40%, Bundu supera il 5% ed entra in Consiglio. Scrive firstonline.info