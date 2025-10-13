Elezioni in Toscana primo exit poll | Eugenio Giani 52-56% Alessandro Tomasi 39-43% Antonella Bundu 4-6%
Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 81%, alle elezioni regionali in Toscana, il presidente della Regione uscente, candidato del campo largo di centrosinistra, Eugenio Giani, è al 52-56% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
