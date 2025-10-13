Elezioni in Toscana primo exit poll | Eugenio Giani 52-56% Alessandro Tomasi 39-43% Antonella Bundu 4-6%

Firenzepost.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 81%, alle elezioni regionali in Toscana, il presidente della Regione uscente, candidato del campo largo di centrosinistra, Eugenio Giani, è al 52-56% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

elezioni in toscana primo exit poll eugenio giani 52 56 alessandro tomasi 39 43 antonella bundu 4 6

© Firenzepost.it - Elezioni in Toscana, primo exit poll: Eugenio Giani 52-56%, Alessandro Tomasi 39-43%, Antonella Bundu 4-6%

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

elezioni toscana primo exitQuando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Toscana 2025 - A seguire arriveranno i primi exit poll, le rilevazioni all’uscita dalle urne, e successivamente le prime proie ... Segnala fanpage.it

Sondaggi exit poll Elezioni Regionali Toscana 2025/ Primi risultati: Giani campo largo vs Tomasi-Centrodestra - Risultati con gli exit poll delle Elezioni Regionali Toscana 2025: la vittoria per Giani o Tomasi, le previsioni e i sondaggi pre- Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Toscana Primo Exit