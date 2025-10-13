Elezioni in Toscana | prima proiezione Opinio Rai Giani al 54,6% Tomasi al 40,6%
AGI - Seggi chiusi in Toscana dove si è votato fino alle 15 per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Eugenio Giani ( centrosinistra ), Alessandro Tomasi ( centrodestra ) e Antonella Bundu ( Toscana Rossa ). Eugenio Giani tra il 52 e il 56%, Alessandro Tomasi tra il 39 e il 43%, Antonella Bundo tra il 4 e il 6%. È questo il primo exit-poll, con una copertura campione all'81%, del Consorzio Opinio Italia per Rai sull'elezione del nuovo presidente della Regione Toscana. Il presidente uscente, candidato del campo largo, è saldamente in testa e abbondantemente sopra la soglia di sbarramento al 4%. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Elezioni regionali Toscana: instant poll, Giani tra il 58 e il 62%, Tomasi tra il 35 e il 39%, Bundu 2%-4% . Risultati in diretta - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Toscana: Youtrend, vince Giani. Prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. Scrive ansa.it
Regionali Toscana: prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - 15% rispetto al 2020: quando sono arrivate 1. Riporta ansa.it