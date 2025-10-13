Elezioni in Toscana | prima proiezione Opinio Rai Giani al 54,6% Tomasi al 40,6%

AGI - Seggi chiusi in  Toscana  dove si è votato fino alle 15 per eleggere il  presidente della Regione  tra i tre candidati:  Eugenio Giani  ( centrosinistra ),  Alessandro Tomasi  ( centrodestra ) e  Antonella Bundu  ( Toscana Rossa ).   Eugenio Giani  tra il 52 e il 56%,  Alessandro Tomasi  tra il 39 e il 43%,  Antonella Bundo  tra il 4 e il 6%. È questo il  primo exit-poll, con una copertura campione all'81%, del  Consorzio Opinio Italia  per Rai sull'elezione del nuovo  presidente della Regione Toscana. Il  presidente uscente, candidato del  campo largo, è saldamente in testa e abbondantemente sopra la  soglia di sbarramento  al 4%. 🔗 Leggi su Agi.it

elezioni toscana prima proiezioneRegionali Toscana: Youtrend, vince Giani. Prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. Scrive ansa.it

elezioni toscana prima proiezioneRegionali Toscana: prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - 15% rispetto al 2020: quando sono arrivate 1. Riporta ansa.it

