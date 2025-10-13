Elezioni in Toscana perché Vannacci é il grande perdente
– Le Regionali in Toscana segnano un momento di forte battuta d’arresto per la Lega e per Roberto Vannacci, figura di spicco scelta per trainare il partito in una regione di grande importanza simbolica e strategica. La competizione elettorale si è conclusa con un risultato senza appello: il centrosinistra, guidato dal presidente uscente Eugenio Giani, si è imposto con un margine significativo sul candidato del centrodestra, Tomasi, lasciando la Lega ai margini dello scenario politico regionale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
