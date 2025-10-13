Elezioni in Toscana Giani rieletto | Vannacci ammette la sconfitta ma promette di continuare a lavorare per i toscani
Il centrosinistra vince con Eugenio Giani. Eugenio Giani è stato rieletto presidente della Regione Toscana, confermando la vittoria del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra che lo sosteneva. Il centrodestra, che aveva puntato sul sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, non è riuscito a ribaltare l'esito del voto. A commentare la sconfitta è stato Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega e responsabile della campagna elettorale in Toscana. Vannacci: "Chi vota ha sempre ragione". " Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi ", ha dichiarato Vannacci all'AdnKronos poco dopo la chiusura delle urne.
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
