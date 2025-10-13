Elezioni in Toscana | Giani centra il bis Schlein | Vince il Campo largo Ma resta il problema di governare con il M5S Affluenza in forte calo
Più del 50% dei toscani non ha votato. E questo è il dato che pesa. Giani comunque centra il bis e mette al sicuro altri 5 anni al vertice della Regione Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Con la vittoria di Eugenio Giani in Toscana salgono a 4 le elezioni regionali vinte da un candidato del "campo largo", su 15 elezioni in cui PD e M5S hanno corso insieme. $maratonayoutrend - X Vai su X
Elezioni Toscana, Pd primo partito, poi FdI e Avs: i numeri degli exit poll - facebook.com Vai su Facebook
Toscana, Giani riconfermato presidente: "Ha vinto una regione illuminata e riformista" - Il governatore conquista il suo secondo mandato con "un risultato netto che non lascia spazio a dubbi. Scrive adnkronos.com
Regionali Toscana: Youtrend, vince Giani, 'grazie Toscana'. Seconda proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,9%, Tomasi al 40,1%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. Scrive ansa.it