Firenzepost.it | 13 ott 2025

Più del 50% dei toscani non ha votato. E questo è il dato che pesa. Giani comunque centra il bis e mette al sicuro altri 5 anni al vertice della Regione Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Elezioni in Toscana: Giani centra il bis. Schlein: "Vince il Campo largo". Ma resta il problema di governare con il M5S. Affluenza in forte calo

elezioni toscana giani centraToscana, Giani riconfermato presidente: "Ha vinto una regione illuminata e riformista" - Il governatore conquista il suo secondo mandato con "un risultato netto che non lascia spazio a dubbi. Scrive adnkronos.com

elezioni toscana giani centraRegionali Toscana: Youtrend, vince Giani, 'grazie Toscana'. Seconda proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,9%, Tomasi al 40,1%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. Scrive ansa.it

