Elezioni in Toscana crolla l’affluenza L’esempio di Fiorella | al seggio a 100 anni
Firenze, 13 ottobre 2025 – Il trend si era già intuito di buon mattino. Seggi semideserti, zero code, scrutatori annoiati. A mezzogiorno la prima conferma. Non ha votato neanche un elettore su dieci: la percentuale è inchiodata al 9,95%. Qualche ora più tardi, alla rilevazione delle 19, la ceralacca sulle prime sensazioni: alle urne si è recato appena il 28,17% degli elettori toscani, quando alle regionali di cinque anni fa la percentuale, alla stessa ora, era stata del 36,28%. E alle 23 il dato della prima giornata di voto si chiude al 35,70% rispetto al 45,89% del 2020. Un tracollo, che fa ancor più riflettere in una terra dove la partecipazione politica è sempre stata vivace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
