Elezioni in Toscana crolla l’affluenza L’esempio di Fiorella | al seggio a 100 anni

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 13 ottobre 2025 – Il trend si era già intuito di buon mattino. Seggi semideserti, zero code, scrutatori annoiati. A mezzogiorno la prima conferma. Non ha votato neanche un elettore su dieci: la percentuale è inchiodata al 9,95%. Qualche ora più tardi, alla rilevazione delle 19, la ceralacca sulle prime sensazioni: alle urne si è recato appena il 28,17% degli elettori toscani, quando alle regionali di cinque anni fa la percentuale, alla stessa ora, era stata del 36,28%. E alle 23 il dato della prima giornata di voto si chiude al 35,70% rispetto al 45,89% del 2020. Un tracollo, che fa ancor più riflettere in una terra dove la partecipazione politica è sempre stata vivace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni in toscana crolla l8217affluenza l8217esempio di fiorella al seggio a 100 anni

© Lanazione.it - Elezioni in Toscana, crolla l’affluenza. L’esempio di Fiorella: al seggio a 100 anni

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

elezioni toscana crolla l8217affluenzaElezioni in Toscana, crolla l’affluenza. L’esempio di Fiorella: al seggio a 100 anni - Firenze, 13 ottobre 2025 – Il trend si era già intuito di buon mattino. Lo riporta lanazione.it

elezioni toscana crolla l8217affluenzaRegionali Toscana, crolla l'affluenza: alle 12 è al di sotto del 10 per cento - Si attesta al 9,95% l'affluenza al voto alle ore 12 per le elezioni regionali in Toscana, con 3. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Toscana Crolla L8217affluenza